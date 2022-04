Messerattacke auf Geburtstagsfeier in Wiesbadener Vereinsheim

21-Jähriger festgenommen Messerattacke auf Geburtstagsfeier in Wiesbadener Vereinsheim

Nach einer Messerattacke auf einer Geburtstagsfeier an einem Vereinsheim in Wiesbaden ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen.

Ihm werde versuchte Tötung vorgeworfen, teilten die Beamten am Samstag mit. Der junge Mann war in der Nacht zuvor mit einem 26-Jährigen aneinandergeraten und hatte ihm mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Das Opfer kam ins Krankenhaus.