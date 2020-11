Ein 51 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) mit einem Messer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Montag war es zuvor in einer Wohnung zu einem Streit mit einem 42-Jährigen gekommen. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Er soll noch am Montag einem Haftrichter in Darmstadt vorgeführt werden. Der Vorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung.