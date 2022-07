Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend ist ein 48-Jähriger in Wiesbaden mit einem Messer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Vorher war der Mann offenbar mit einem Bekannten in Streit geraten. Der 48-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper.