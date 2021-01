Nach der Messerstecherei mit vier Verletzten im Frankfurter Bahnhofsviertel sucht die Polizei nach einem Zeugen. Er soll eines der Opfer verteidigt haben. Der am Tatort festgenommene Verdächtige wird einem Haftrichter vorgeführt.

Videobeitrag Video zum Video Mann sticht mit Messer auf Passanten ein [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung gegen einen Mann, der am Dienstagmorgen mehrere Menschen im Frankfurter Bahnhofsviertel mit einem Messer angegriffen haben soll. Den Beamten zufolge handelt es sich um einen 42-Jährigen, der noch am Tatort mit einem Messer in der Hand festgenommen wurde. Er solte nochl am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei dem Angriff wurden den Angaben zufolge drei 24, 40 und 78 Jahre alte Menschen schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Ein weiterer 40-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Zeugen, der einem der Opfer zu Hilfe geeilt sein und den Täter mit Pfefferspray besprüht haben soll.

Auf dem Gehweg liegenden Mann attackiert

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug und trat der Verdächtige zunächst einen auf dem Gehweg liegenden Mann. Dabei versuchte er auch, ihn mit dem Messer zu attackieren. Der 40-Jährige stand auf und konnte den Angriff abwehren, wurde jedoch schwer verletzt. Daraufhin habe der Angreifer von ihm abgelassen und drei weitere Männer mit dem Messer angegriffen.

In welcher Beziehung Täter und Opfern zueinander stehen, muss noch ermittelt werden. "Ob sie sich kennen, ob es vorher einen Streit gab, das alles ist noch unklar", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf Zeugenaussagen berichtet, der Angreifer habe seine Opfer offenbar wahllos ausgesucht. Das konnte die Polizei nicht bestätigen.

Straßen großräumig abgesperrt

Auf dem Bürgersteig an der Ecke Niddastraße und Moselstraße war am Dienstagvormittag noch eine Blutlache zu sehen. Auch die Scheibe eines Cafés war blutverschmiert. Mehrere Mitarbeiter der Spurensicherung waren in weißen Ganzkörperanzügen unterwegs, um Hinweise zu sichern.

Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften in der Frankfurter Innenstadt. Bild © 5vision.media

Bei ihren Ermittlungen setzte die Polizei auch eine Drohne ein, zudem wurden Zeugen befragt. Es wird zudem geprüft, ob es Videoaufzeichnungen gibt, auf denen Teile des Geschehens festgehalten wurden. Die fast menschenleeren Straßen im Bahnhofsviertel, dem Hotspot der Frankfurter Drogenszene, waren großräumig abgesperrt.

Die Polizei gab nach der Festnahme über Twitter und mit Lautsprecherdurchsagen im Bahnhofsviertel Entwarnung. "Es besteht keine Gefahr mehr", hieß es in einem Tweet.

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm #Frankfurt #Bahnhofsviertel Es wurde eine Person gemeldet, die mutmaßlich mehrere andere Personen verletzt haben soll; sie wurde sehr zeitnah festgenommen. Die genauen Tatumstände sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Es besteht keine Gefahr mehr. Weitere Infos folgen. [zum Tweet]

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 26.01.2021, 19.30 Uhr