Ein 24-jähriger Mann ist bei einem Messerangriff nahe dem Bahnhof in Bensheim (Bergstraße) schwer verletzt worden.

Er sei zuvor mit einer 27 Jahre alten Frau und ihrem 37 Jahre alten Begleiter in Streit geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Verlauf des Streits am Mittwochabend bekam der 24-Jährige das Messer in den Rücken gestochen. Die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden vorübergehend festgenommen.