Nach dem Angriff auf zwei Frauen in einem Flüchtlingsheim in Oberursel fahndet die Polizei öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Der 36-Jährige soll seine Frau und deren Mutter mit einem Messer verletzt haben.

Die Polizei in Westhessen fahndet seit Mittwochnachmittag öffentlich nach dem 36 Jahre alten Jamal Shemaye. Er wird dringend verdächtigt, wenige Stunden zuvor seine Ehefrau und deren Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberursel mit einem Messer verletzt zu haben. Die 29 und 60 Jahre alten Frauen werden in Krankenhäusern behandelt. Nähere Angaben zu ihrem Zustand machte die Polizei nicht.

Die Tat ereignete sich gegen 11 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft Hohemark. Dort wohnt sowohl das Ehepaar als auch die Mutter der Frau. Bei der Suche nach dem 36-jährigen Afghanen wurde die Unterkunft zeitweise geräumt. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Polizei hofft auf Zeugen

Ob sich der Verdächtige noch im Umfeld des Flüchtlingsheims aufhält, ist unklar. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen könnten.

Zu den Hintergründen der Tat gab es bislang keine Angaben. Die Polizei war auch am Abend in der Einrichtung vor Ort.

Sendung: hr-iNFO, 30.10.2019, 18 Uhr