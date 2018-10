Der Hauptbahnhof in Frankfurt.

Der Hauptbahnhof in Frankfurt.

Messerstecher muss nach Blutbad am Hauptbahnhof in Psychiatrie

Prozess in Frankfurt

Nachdem ein 48-Jähriger im Frankfurter Hauptbahnhof ein Blutbad angerichtet hatte, muss er nun dauerhaft in die Psychiatrie. Er hatte im McDonald's auf zwei Männer eingestochen.

Im Prozess um ein Blutbad im Frankfurter Hauptbahnhof soll ein 48-Jähriger am kommenden Donnerstag dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Mann am frühen Morgen im McDonald's-Restaurant ein Messer gezückt und erst einen 30 Jahre alten Service-Mitarbeiter leicht verletzt. Danach verletzte er einen 75-Jährigen lebensgefährlich.

95 Mal auf Rentner eingestochen

Der Rentner hatte in der Warteschlange angestanden, als der 48-Jährige auf ihn los ging und insgesamt 95 Mal auf seinen Rücken einstach. Erst nach einer zehnstündigen Operation konnte das Leben des Schwerverletzten gerettet werden. Andere Gäste im McDonald's hatten während der Messerattacke eingegriffen und unter anderem Stühle nach dem 48-Jährigen geworfen.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag nach mehrwöchiger Beweisaufnahme vor dem Landgericht beantragt, den Mann dauerhaft einzuweisen. Auch die Verteidigung teilte diese Ansicht. Die Staatsanwaltschaft bezog sich in ihrem Schlussvortrag auf die Expertise eines Psychiaters, der die Unterbringung aufgrund der Gefährlichkeit des Mannes für die Allgemeinheit dringend empfohlen hatte.

Beschuldigter glaubt an Befehle vom Teufel

Noch im Gerichtssaal hatte der Beschuldigte erklärt, er erhalte diverse Befehle von dunklen Mächten und dem Teufel. Von einer "Krankheitseinsicht" könne deshalb auf gar keinen Fall ausgegangen werden. Bereits kurz nach der Tat war der ehemalige Konzertmeister einer Kurkapelle vorläufig eingewiesen worden.