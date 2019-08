Nach einer Messerstecherei in einer Wiesbadener Wohnung sind zwei Männer an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Zwei Tote nach Streit in Wiesbadener Wohnung

Die Polizei hat in einer Wiesbadener Wohnung ein Ehepaar mit Stichverletzungen gefunden. Beide Männer starben. Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Zuvor hatte es offenbar einen Streit gegeben.

Zwei Männer sind am Mittwochabend in Wiesbaden bei einer Auseinandersetzung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ums Leben gekommen. Die Feuerwehr musste die Tür zu der Wohnung aufbrechen, nachdem Nachbarn Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert hatten. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Ein 56-Jähriger starb laut Polizei noch in der Wohnung an seinen Stichverletzungen. Sein 43 Jahre alter Ehemann wurde in eine Klinik gebracht und erlag dort seinen schweren Verletzungen.

Obduktion am Donnerstag

Laut Polizei gab fügten sich die Männer die schweren Verletzungen mit einem oder mehreren Messern zu. Die beiden Männer wohnten gemeinsam in der Wohnung. Am Donnerstag sollen die beiden Toten obduziert werden.

