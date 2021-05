Der Schöpfer des Frankfurter Messeturms, der Star-Architekt Helmut Jahn, ist tot.

Der 81-Jährige starb bei einem Verkehrsunfall am Samstag im US-Bundesstaat Illinois. Jahn habe auf seinem Fahrrad ein Stop-Schild missachtet und sei mit zwei Autos zusammengestoßen, bestätigte die Polizei der Deutschen Presseagentur am Sonntag. Der 1940 in Zirndorf bei Nürnberg geborene Jahn entwarf eine Vielzahl weltberühmter Gebäude. Dazu gehören neben dem Messeturm auch das Sony Center in Ber- lin und der Hitachi Tower in Singapur.