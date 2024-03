Gasmessungen in Wohnhäusern in Hadamar

In Hadamar haben Feuerwehrleute damit begonnen, hunderte Gebäude auf Reste von Propangas zu kontrollieren. Die Bewohner hatten eine weitere Nacht nicht in ihren Häusern verbracht. Wann sie zurück dürfen, ist unklar.

Nachdem das Leck an einem Gastank bei einer Chemiefirma im Hadamaer Ortsteil Niederzeuzheim (Limburg-Weilburg) geschlossen und seit Donnerstagnachmittag kein Gas mehr dort gemessen worden ist, stehen nun die Wohnhäuser auf dem Prüfstand: Zwölf Messtrupps der Feuerwehr müssen jetzt 470 Gebäude auf Rückstände des hochentzündlichen Propangases kontrollieren.

Gas könnte sich in Kellern abgesetzt haben

Das Gas könnte sich nach Angaben der Feuerwehr etwa in Kellern, Senken oder in Hausanschlüssen abgesetzt haben. Erst wenn sämtliche Gebäude freigetestet sind und der Strom wieder angestellt ist, dürfen die Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Wann das sein wird, ist noch nicht absehbar. "Ich habe die Hoffnung, dass es übers Wochenende so kommt, dass die Leute in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können", sagte der Ortsvorsteher Ewald Schlitt dem hr am Freitag.

"Sicherheit geht vor Schnelligkeit", betonte der Bürgermeister von Hadamar, Michael Ruoff (CDU). Momentan bereitet die Stadt ein Merkblatt für die Betroffenen zum richtigen und sicheren Verhalten bei der Rückkehr in die Häuser vor.

Verzögerung wegen erneuten Gasaustrittes

Die Messungen hätten eigentlich bereits am Donnerstag beginnen sollen, verzögerten sich aber, weil noch einmal Gas am beschädigten 400-Kubikmeter-Tank festgestellt wurde und die Kanalisation belüftet werden musste.

Laut einer Sprecherin der Stadt Hadamar war der Tank bei Versuchen, die Austrittsstelle des Gases zu enteisen, mit einem Holzhammer und anderem Werkzeug bearbeitet und dabei möglicherweise beschädigt worden. Das ursprüngliche Leck war am Mittwoch geschlossen worden.

Wegen der Verzögerungen mussten die betroffenen Bewohner im Umkreis auch die Nacht zum Freitag außer Haus verbringen. Grundschule und Kindergarten in Niederzeuzheim bleiben auch am Freitag geschlossen. Der Unterricht wurde in eine andere Schule verlegt.

Rund 750 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Seit Montag war das hochentzündliche Flüssiggas aus einem ursprünglich mit 150 Tonnen gefüllten Tank auf dem Gelände des Unternehmens, das unter anderem Gasflaschen für Haushalte abfüllt, ausgetreten. Etwa 750 Menschen hatten deshalb ihre Wohnungen verlassen müssen.

In der Nacht zum Dienstag war ein Anwohner unerlaubt in sein Haus in der Sperrzone zurückgekehrt. Bei einer Explosion seines Hauses war er schwer verletzt worden. Inzwischen wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Warum es zu dem Leck an dem Gastank bei der Firma gekommen war, ist nicht abschließend geklärt, vermutlich war ein Ventil des Tanks bei Wartungsarbeiten beschädigt worden.

