Michelstadt Frau am Geldautomat beraubt

Beim Geldabheben an einem Automaten ist am Samstag eine Frau in Michelstadt ausgeraubt worden.

Nach Angaben der Polizei war ihr der Täter in den Vorraum gefolgt. Er bedrohte die 59-Jährige mit einem Messer und nahm ihr 500 Euro Bargeld ab. Der Täter floh mit seiner Beute.