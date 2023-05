Hessische Haushalte haben im vergangenen Jahr fast 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete ohne Strom und Heizung ausgegeben.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Dienstag war der Anteil der Kaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen in Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach am höchsten. Dort betrug die Mietbelastung 32 Prozent des Nettoeinkommens bei einer durchschnittlichen Kaltmiete pro Quadratmeter von 10,70 Euro. Am geringsten war der Anteil der Kaltmiete mit 26 Prozent unter anderen in den Landkreisen Fulda und Schwalm-Eder.