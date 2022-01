Mieter bemerkt Einschusslöcher an Hauswand

Am Neujahrsmorgen hatte ein Mieter in Rüsselsheim (Groß-Gerau) Einschusslöcher an der Hauswand und dem Rollladen bemerkt.

Die Polizei konnte einen 54 Jahre alten Mann ermitteln, der offenbar im Garten Schießübungen durchgeführt hatte. Für die Schreckschusswaffen, die die Beamten bei ihm fanden, besaß er keinen Waffenschein.

Gegen den Schützen wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt ermittelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.