Haftstrafe in Frankfurt Millionen Euro Steuern hinterzogen

Wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung in Höhe von rund 3,3 Millionen muss ein 53-Jähriger ins Gefängnis.

Die Strafe wurde am Freitag vom Landgericht Frankfurt bestätigt. Der Bauunternehmer bekam drei Jahre und drei Monate Haftstrafe. Außerdem wurde ein 40-Jähriger wegen Beihilfe zur elf Monaten Bewährung verurteilt. Die Verantwortlichen in der im Main-Taunus- Kreis ansässigen Firma hatten zwischen 2014 und 2017 in mehr als 100 Fällen den Fiskus betrogen. Vor Gericht legten sie Geständnisse ab, die Haftstrafe ist rechtskräftig.