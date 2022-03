Im Kampf gegen Geldwäsche sind unter anderem in Hessen und Schweden mehrere Objekte durchsucht worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es geht um Gelder in Millionenhöhe.

Insgesamt 13 Objekte sind am Mittwoch in Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland und der schwedischen Hauptstadt Stockholm durchsucht worden: unter anderem wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie der gewerbsmäßigen Geldwäsche in Verbindung mit dem informellen "Hawala"-Überweisungssystem.

Ein 43-Jähriger aus Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) sei festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt, der Zoll Frankfurt und das Landeskriminalamt (LKA) mit. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Geld in Koffern nach Afrika gebracht

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen insgesamt acht Beschuldigte im Alter von 30 bis 62 Jahren. Ihnen werde vorgeworfen, seit Ende 2019 als Mitglieder einer "Organisationsstruktur" gegen Gebühr Gelder unklarer Herkunft in erheblichem Umfang eingesammelt zu haben, um sie mit Koffern nach Eritrea, Äthiopien und den Sudan zu bringen. Keiner von ihnen soll jedoch über eine entsprechende Genehmigung verfügt haben, um derartige Zahlungsdienstleistungen zu erbringen.

Weitere Informationen Hawala-Banking-System Das Hawala-System ist eine Jahrhunderte alte, kostengünstige Überweisungsmethode. Wie das Zahlungssystem funktioniert, erklären die Kollegen vom WDR in diesem Beitrag . Ende der weiteren Informationen

Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um das "Hawala"-Zahlungssystem, das vor allem in muslimischen Ländern als alternatives Überweisungssystem weit verbreitet ist. Kunden können gegen Provision außerhalb des staatlich genehmigten Banken- und Finanzwesens Geld überweisen.

1,5 Millionen Euro beschlagnahmt

Die Durchsuchungen erfolgten in Frankfurt, Offenbach, Mörfelden-Walldorf sowie in Offenburg (Baden-Württemberg) und im saarländischen Homburg. Auch im Großraum Stockholm seien mehrere Objekte durchsucht worden. Etwa 100 Beamte des Zollfahndungsamtes, des LKA und des Polizeipräsidiums Südosthessen waren dabei beteiligt.

Die Ermittler waren wegen Auffälligkeiten am Frankfurter Flughafen auf die Gruppe aufmerksam geworden. Der Zoll war bei Kontrollen vermehrt auf hohe Bargeldbeträge in aufgegebenen Koffern gestoßen. Deshalb konnte schon im Vorfeld der Razzia am Mittwoch Bargeld in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro sichergestellt werden.