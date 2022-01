Nach der Geldautomatensprengung am vergangenen Donnerstag in Vellmar (Kassel) steigt der geschätzte Schaden am Gebäude auf rund 1,5 Millionen Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten drei Männer einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Die Täter sind noch flüchtig, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.