Millionenschaden bei Großfeuer in Ehrenberger Basaltwerk

Im osthessischen Ehrenberg ist Förderband in einem Basaltwerk in Brand geraten. Schwarzer Rauch stand weithin sichtbar über dem Gelände. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen.

Der Brand war gegen 13 Uhr in dem Werk im Ehrenberger Ortsteil Thaiden im Landkreis Fulda ausgebrochen. Knapp zwei Stunden kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen, bis das Feuer kurz vor 15 Uhr endlich gelöscht war. Den Ortsfeuerwehren Ehrenbergs und umliegender Gemeinden kam auch die Feuerwehr Fulda zu Hilfe.

Förderband fängt Feuer

Wie ein Polizeisprecher sagte, war ein Förderband in dem Werk in Brand geraten. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Eine schwarze Rauchsäule stand weithin sichtbar über dem Werk. Verkehrsbeeinträchtigungen habe es aber nicht gegeben, sagte der Sprecher.

Einige Rettungskräfte wurden wegen des Einatmens von Rauchgasen behandelt. Zu größeren Verletzungen kam es dem Sprecher zufolge nicht. Eine genaue Schadenssumme konnten die Beamten nicht nennen. Nach ersten Schätzungen liege der Schaden aber im siebenstelligen Bereich.

Sendung: hr-iNFO, 08.04.2019, 16.00 Uhr