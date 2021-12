Ein Brand auf einem Pferdehof in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) hat einen Schaden von zwei bis drei Millionen Euro verursacht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer am Donnerstag in einer Halle ausgebrochen, in der sich Geräte, Stroh und Pferdeställe befanden. Alle Tiere konnten gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar.