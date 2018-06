Die Maschinen- und Lagerhalle in Grünberg brannte komplett aus.

Millionenschaden bei Lagerhallen-Brand in Grünberg

Ein Großbrand hat eine Lagerhalle in Grünberg komplett zerstört. Das Feuer brannte hochwertige Traktoren und landwirtschaftliche Geräte nieder. Der Schaden geht in die Millionen.

Der Großbrand in der Maschinenhalle im Grünberg-Stangenrod (Gießen) war am Montagabend gegen 22 Uhr gemeldet worden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, erst am frühen Freitagmorgen waren die letzten größeren Glutnester bekämpft.

Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus mehreren umliegenden Gemeinden an der Löschaktion beteiligt. Menschen oder Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, allerdings befanden sich im Inneren der Halle sehr hochwertige Traktoren und Maschinen.

Brandursache ist noch unklar

Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf mindestens eine Million Euro. Die Maschinenhalle war erst vor wenigen Jahren errichtet worden. Wie und warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Kripo kann ihre Ermittlungen erst aufnehmen, wenn der Brandort ausreichend abgekühlt ist.

