Der Brand des Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus in Königstein (Hochtaunus) hat in der Nacht zum Freitag einen hohen Schaden verursacht.

Die sechs Bewohner konnten alle rechtzeitig das Gebäude verlassen oder wurden unverletzt hinausgebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Beamten auf rund eine Million Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.