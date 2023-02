Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten an der brennenden Halle in Kelkheim.

Auf dem Gelände einer Auto-Lackiererei in Kelkheim ist eine Lagerhalle nach einer Verpuffung in Flammen aufgegangen. In der Halle standen teure Fahrzeuge. Der Schaden ist immens.

Nach dem Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Auto-Lackiererei in Kelkheim (Main-Taunus) sind die Löscharbeiten am Mittwochmittag abgeschlossen worden. Nun könne die Polizei mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen, sagte ein Sprecher.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte es am Dienstagmorgen eine Verpuffung gegeben. Die Flammen breiteten sich über die gesamte, etwa 900 Quadratmeter große Halle aus, die auch von einem Brennstoffhandel genutzt wurde. Gelagert waren dort unter anderem Kohle, Holz und Lacke.

Gesamte Halle unbrauchbar

Einige hochwertige Fahrzeuge standen ebenfalls in der Halle, wie der Polizeisprecher berichtete. Sie wurden bei dem Brand beschädigt. Daher sei der Schaden sehr hoch. Der Sprecher schätzte den Gesamtschaden auf etwa 2,5 Millionen Euro. Allein schon durch das Löschwasser sei die gesamte Halle unbrauchbar.

In dem Rauch waren nach Polizeiangaben keine Giftstoffe enthalten, Anwohner sollten jedoch vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.

