Der Hersteller Nutricia Milupa hat einen Getreidebrei für Säuglinge zurückgerufen.

In dem Produkt "Milupa Bio-Getreidebrei 7-Korn" (haltbar bis 12.11.2022) sei versehentlich ein Milchgetreidebrei abgefüllt worden, so das Unternehmen am Mittwoch. Bei Säuglingen mit einer Laktoseintoleranz oder Milcheiweiß- oder Sojaallergie könne es zu Unverträglichkeiten kommen.