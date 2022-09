Großeinsatz an Limesschule in Idstein

Mindestens 23 Schüler nach Gasaustritt in Idstein verletzt

An einer Gesamtschule im Rhein-Main-Gebiet ist Gas ausgetreten. Mindestens 23 Schüler haben sich dabei verletzt. 20 Rettungswagen waren im Einsatz.

Bei einem Gasaustritt an der Limesschule in Idstein (Rheingau-Taunus) sind am Donnerstagmittag mindestens 23 Schülerinnen und Schüler verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Sie leiden demnach unter Atemwegsbeschwerden und tränenden Augen.

Ersten Angaben des Katastrophenschutzes des Rheingau-Taunus-Kreises zufolge wurden 18 von ihnen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um welche Art von Gas es sich handelte, war zunächst unklar.

20 Rettungswagen, zehn Notärzte

Möglicherweise sei Reizgas versprüht worden, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Die Feuerwehr versucht, den Gefahrstoff zu messen. Bei dem Großeinsatz am Donnerstag waren zwei Rettungshubschrauber, 20 Rettungswagen und etwa zehn Notärzte im Einsatz.

Die Straßen um die betroffene Schule waren durch die Einsatzfahrzeuge blockiert. Eltern sollten einen benachbarten Bahnhof ansteuern.

