Ein leichtes Erdbeben hat beim südhessischen Mühltal für Vibrationen gesorgt. Es hatte die Stärke 2,2. Die Region ist an solche Rüttler gewöhnt.

Der Erdstoß sei auch in Ober-Ramstadt, Roßdorf und Groß-Bieberau spürbar gewesen, schrieben mehrere Twitter-Nutzer. Die Erde hatte mit einer Stärke von 2,2 am Mittwochabend um 19.36 Uhr bei Mühltal (Darmstadt-Dieburg) in einer Tiefe von zwei Kilometern gebebt.

Das meldete das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf seiner Homepage. Berichte über Schäden gab es nicht. Bei der Polizei ging lediglich ein besorgter Anruf ein, wie ein Sprecher hessenschau.de sagte.

Erdbeben sind in der Region um Darmstadt keine Seltenheit. Mit einer Stärke von 2,5 hatte es im September 2017 ebenfalls unter Mühltal gebebt. Erdbeben in dieser Größenordnung finden nach Angaben des HLNUG etwa fünf bis sechs Mal pro Jahr in Hessen statt. Auch Anfang September 2017 war in Rödermark (Offenbach) ein Beben der Stärke 2,5 zu spüren.