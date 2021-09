Bei der Kollision zweier Pkw auf der Landstraße zwischen den Wiesbadener Stadtteilen Nordenstadt und Delkenheim sind am Freitagabend die beiden Fahrerinnen der beteiligten Fahrzeuge schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte eine 37-jährige Mainzerin trotz Überholverbots versucht, an mehreren Autos vorbeizuziehen und konnte dem entgegenkommenden Wagen einer 62- Jährigen nicht mehr ausweichen. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften geborgen werden. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.