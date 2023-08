Ein Autofahrer ist am Montagabend mit 130 km/h durch den Stadtteil Bettenhausen gerast.

Laut Polizei muss der 28-Jährige mit einem Bußgeld von über 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Da er das hohe Tempo aus dem Stand in nur 100 Metern erreicht hatte und mehr als doppelt so schnell fuhr als erlaubt, besteht zudem der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.