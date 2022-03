Vor dem Frankfurter Landgericht beginnt der Berufungsprozess wegen eines illegalen Autorennens. Ein 53-Jähriger war mit Tempo 244 durch eine Baustelle gerast - 80 km/h waren erlaubt.

In einem ersten Prozess war der Mann im Oktober 2021 vom Amtsgericht Frankfurt zu 12.000 Euro Geldstrafe (120 Tagessätze) und einer Führerscheinsperre verurteilt worden. Der 53-Jährige ging jedoch in Berufung und will so einen Freispruch in der nächsten Instanz erreichen.

Gericht sieht "Abstrakte Gefährdung"

Das Amtsgericht hatte den Mann wegen eines verbotenen Autorennens angeklagt, obwohl kein zweiter Wagen beteiligt war. Die "abstrakte Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer" sei dabei ausschlaggebend. Diese sah das Gericht gegeben, weil der Mann Ende des Jahres 2020 mit Tempo 244 auf der A3 am Wiesbadener Kreuz durch eine enge, unübersichtliche Baustelle gerast war, in der nur 80 Stundenkilometer erlaubt waren.

Um den Straftatbestand des Paragrafen 315d Strafgesetzbuch "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" zu erfüllen, ist laut Gesetzestext kein weiteres Auto nötig. Der Angeklagte hatte eingeräumt, bei der Fahrt am Steuer gesessen zu haben. Warum er so schnell fuhr, erklärte er damals nicht.

Die Berufungskammer des Landgerichts hat vorerst nur den Donnerstag als Verhandlungstag terminiert.