Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein 36 Jahre alter Motorradfahrer tödlich bei Frankenau verunglückt.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag rutschte der 36-Jährige am Samstagabend auf der L3085 bei Frankenau (Waldeck-Frankenberg) in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto einer 61-Jährigen zusammen.