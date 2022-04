Ein 58-Jähriger ist mit seinem Motorrad schwer verunglückt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet der 58 Jahre alte Motorradfahrer auf einer Strecke bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkom- mendes Auto. Er wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.