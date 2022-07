Der schwer beschädigte Audi an der Unfallstelle.

Der schwer beschädigte Audi an der Unfallstelle. Bild © Polizei Nordhessen

200.000 Euro Schaden nach Autorennen in Kassel

Mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde sollen zwei Sportwagen durch Kassel gerast sein. Einer der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte auf das Gelände eines Autohauses. Der entstandene Schaden ist immens.

Die beiden Autofahrer lieferten sich am Donnerstagabend im Kasseler Stadtteil Bettenhausen vermutlich ein illegales Autorennen, wie die Polizei mitteilte. Ein 40-Jähriger aus Hannover und ein 42-Jähriger aus Kassel sollen mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde in Richtung Autobahn gerast sein, wie die Beamten am Freitag mitteilten.

An der Kreuzung trafen "die hochmotorisierten Pkw"- ein Audi RS e-tron GT und ein BMW M4 - auf mehrere Wagen, die an einer roten Ampel warteten. Der Fahrer des BMWs konnte demnach noch bremsen. Der 40-Jährige am Steuer des anderen Wagens zog nach rechts, verlor aber die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Schaden von rund 200.000 Euro

"Dadurch schleuderte der Wagen über sämtliche Verkehrsinseln, Fahrstreifen und den Gehweg an der Sandershäuser Straße", teilte die Polizei mit. Dann sei der Audi mit einem Mast auf dem Gelände eines Autohauses kollidiert und in einen draußen ausgestellten Mercedes gekracht. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Allein der Totalschaden an dem Audi betrug 150.000 Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren.

Ermittlungen gegen beide Fahrer

Der Renngegner sei zunächst geflüchtet, kurz darauf habe man ihn stellen können, teilte die Polizei mit. Nach einer Blutentnahme auf dem Revier leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Gegen beide Fahrer werde zudem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

