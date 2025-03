Mit der Zeitumstellung steigt die Gefahr für Wildunfälle

Wegen der Zeitumstellung am kommenden Wochenende warnt das Regierungspräsidium Kassel vor einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen.

"Durch die Zeitumstellung fällt der Berufsverkehr von einem Tag auf den anderen wieder in die Dämmerung - also genau in die 'Rushhour' unserer heimischen Wildtiere", teilte die Behörde am Mittwoch mit. Rehe, Füchse, Feldhasen und Co. seien durch den steigenden Energiebedarf im Frühjahr in den frühen Morgenstunden besonders aktiv.

Stehe ein Wildtier am Straßenrand oder laufe auf die Fahrbahn, sollten Autofahrer abblenden, hupen und bremsen.