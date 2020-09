Mit fast zwei Promille am Steuer

Polizei stoppt Autofahrerin Mit fast zwei Promille am Steuer

Die Polizei hat eine stark alkoholisierte Autofahrerin in Rimbach (Bergstraße) gestoppt.

Zeugen hatten aufgrund der gefährlichen Fahrweise der 67-Jährigen am Mittwoch den Notruf gewählt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille, so die Beamten am Donnerstag.