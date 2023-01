Mann setzt Hütte in Brand

Ein Mann hat in der Nacht zum Mittwoch in einer Hütte auf einem Feld in Taunusstein (Rheingau-Taunus) einen Brand verursacht.

Nach Angaben der Polizei zog er sich dabei schwere Brandverletzungen zu. Wie die Beamten mitteilten, wollte sich der Mann mit einem Gaskocher etwas zu essen machen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Spezialklinik.