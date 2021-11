Ein paar Klicks im Netz, ein Onlineshopping-Gutschein als Bezahlung, und der gefälschte Impfpass kommt per Post. Können wir mit dieser Fälschung die 2G-Regel umgehen und sogar einen digitalen QR-Code in einer Apotheke bekommen? Ein Selbstversuch.

Begonnen hat unsere Recherche mit einer fixen Idee: Was, wenn sich ein gefälschter Impfpass mit täuschend echt wirkenden Corona-Impfnachweisen leicht beschaffen lässt?

Was, wenn dieser Zutritt in Bars, Kneipen, Restaurants und Cafés ermöglicht - und was, wenn noch nicht einmal eine Apotheke den gefälschten Pass erkennt, den international gültigen QR-Code ausgibt? Und das, wo die vierte Corona-Welle rollt, die Infektionen allerorts steigen.

Falscher Impfpass gegen Amazon-Gutschein

Für die Recherche haben wir uns in Telegram-Foren herumgetrieben: Im Netz finden wir unzählige Angebote, es reicht eine einfache Stichwortsuche. Wir schreiben mit verschiedenen Anbietern über den Messenger-Dienst Telegram und entscheiden uns für zwei Impfpässe für jeweils 20 Euro, zahlbar mit einem Amazon-Gutschein.

Wenige Tage später haben wir einen weißen Umschlag im Briefkasten. Der Inhalt: zwei gelbe Impfpässe, blanko. Mit zwei eingetragenen Impfungen. Dazu der kleine Aufkleber mit der Chargennummer, ein Stempel des Impfzentrums Kassel, eine unleserliche Unterschrift: alles korrekt - scheinbar.

Aufkleber, Stempel, Unterschrift: scheinbar ist alles korrekt. Bild © hr

Mit einer Fälschung ins Kasseler Nachtleben

Mit diesen Impfpässen ziehen wir durch das Kasseler Nachtleben, vorher haben wir unsere Daten auf der ersten Seite korrekt ausgefüllt. Der Impfpass stimmt jetzt mit den Personalausweisen überein. Sechs Bars, Restaurants und Cafés besuchen wir, nirgendwo fliegen wir mit den gefälschten Pässen auf, kommen überall problemlos rein. Nur zweimal wird der Impfausweis mit dem Personalausweis abgeglichen: eine ziemlich ernüchternde Bilanz.

Nach unseren Besuchen konfrontieren wir die Gastronomen mit den gefälschten Pässen - ihnen steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Denn wir hätten ungeimpft und Corona positiv sein können.

In einer Kaffeerösterei schauen die Barista Fabian und Mirja ungläubig auf die gefälschte Impfbescheinigung. "Für mich war entscheidend: Aufkleber, Datum und das Ding ist gelb. Ich müsste ja ein Studium betreiben, um zu wissen, welche Merkmale entscheidend sind", erklärt Fabian und seine Kollegin ergänzt: "Uns müsste gesagt werden, worauf wir genau achten müssen."

Weg von Unterschrift und Stempel hin zu digitalen Zertifikaten

Aber kann man den Gastronomen die alleinige Verantwortung geben, wenn die Impfpässe so einfach zu fälschen sind? "Bei dem Experiment mit dem Papier-Impfpass und dem Personalausweis hatten die Gastronomen keine Chance", sagt Sebastian Schreiber vom Verein "Sicheres Netz". Der Impfpass sei nicht fälschungssicher konzipiert, ein altes Dokument, das gar nicht auf eine hohe Sicherheit ausgelegt sei. Der IT-Sicherheitsexperte aus Tübingen fordert deshalb eine Abkehr von Unterschrift, Stempel und Aufkleber in Impfpässen.

Für die Täter sieht der IT-Mann zwei Einfallstore. Das eine sei die unzureichende Kontrolle des Personalausweises und der Abgleich mit den Daten auf den Impfpässen. Dazu sei der leicht zu fälschende, konservative Impfpass zu leicht in einen fälschungssicheren QR-Code übertragbar. Ist es ein Kinderspiel, mit dem gefälschten Impfpass einen sicheren QR-Code für die Corona- oder CovPass-App zu bekommen?

Apotheke: Keine Möglichkeit, Impfpässe auf Echtheit zu überprüfen

Gleich bei der ersten Apotheke haben wir Glück, bekommen den begehrten Code und können ihn im Smartphone hinterlegen. Auch hier klären wir die Apothekerin über den Selbstversuch auf. Ihre Reaktion ist deutlich: "Ich bin total schockiert, dass sie die mit dem Wasserzeichen versehenen Impfaufkleber bekommen haben."

Dass unser Ausweis neu ist, habe sie nicht irritiert. Sie bekomme immer wieder verschiedene Impfpässe gezeigt und habe keine Möglichkeit, diese auf deren Echtheit zu prüfen.

Das kann IT-Mann Schreiber bestätigen. Er sehe bei den Apotheken keine Chance, den echten Impfpass von einem falschen zu unterscheiden. Eine wirkliche Überprüfung könne nicht stattfinden, allein wegen des restriktiven Datenschutzes in Deutschland.

Weder Arzt noch Apotheker können den Impfstatus eines Patienten oder Kunden sehen. Der Apotheker habe lediglich die Möglichkeit, den Impfpass oder das ausgestellte Zertifikat mit dem Personalausweis abzugleichen und dann den QR-Code auszugeben. Selbst ein Profi, der sich mit Dokumenten und Graphologie auskenne, habe keine Chance. Der Impfpass sei quasi echt.

In der Apotheke: keine Chance, den Impfpass auf seine Echtheit zu überprüfen. Bild © hr

Kriminelle und deren Kunden stärker abschrecken

Auf hr-Anfrage bestätigt das auch das hessische Landeskriminalamt (LKA). Impfpässen mangele es an allgemeingültigen und einheitlichen Sicherheitsmerkmalen, was die Erkennbarkeit einer Fälschung erschwere. Das LKA geht von um die 5.000 gefälschten Impfpässen allein in Hessen aus. Erst kürzlich war der Polizei ein Schlag gegen den Handel mit gefälschten Corona-Impfausweisen gelungen, die Beamten hatten zwölf Verdächtige festgenommen, davon zehn Kunden.

Schreiber hält es für wichtig, auf Abschreckung zu setzen, Strafen zu erhöhen. "Wenn die Präsentation eines gefälschten Impfausweises 2.000 Euro Strafe kostet, werden sich die Leute überlegen, ob sie so noch in die Clubs gehen", sagt er, dazu müsse die Polizei die Ausweise überprüfen.