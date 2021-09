Die Polizei hat einen 22-Jährigen in Rüsselsheim festgenommen, nachdem er mehrere Menschen mit einem Messer bedroht hat.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, bedrohte er am Dienstag zunächst einen 36-Jährigen am Bahnhofsvorplatz. Danach soll er zwei Frauen bedroht und geschlagen haben. Er stand demnach unter Drogeneinfluss.