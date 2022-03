Die Polizei in Mittelhessen ermittelt gegen einen 19-Jährigen, der mit Pyrotechnik auf fahrende Pkw und Lkw geschossen haben soll.

Dies sei auf einem per Messengerdienst geteilten Video zu sehen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Aufnahmen seien bereits im Dezember 2021 verbreitet worden. Den Angaben zufolge könnten sie an der A485 oder der B49 entstanden sein. Die Ermittler suchen nun Fahrerinnen oder Fahrer, die womöglich selbst Mitte Dezember oder früher im genannten Bereich mit Pyrotechnik beschossen wurden.