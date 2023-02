Trickbetrüger haben eine Frau in Fulda um eine fünfstellige Geldsumme gebracht.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, gaukelten die Betrüger der Frau am Telefon vor, ihre Tochter befinde sich in der Psychiatrie. Für die Entlassung der Tochter übergab die Frau das Geld am Dienstag einem Unbekannten. Erst danach bemerkte sie den Betrug.