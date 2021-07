Ein Mann aus Hessen ist mit einer Schreckschusswaffe und einem verbotenem Messer im Gepäck in einem ICE im bayerischen Passau entdeckt worden.

Schleierfahnder kontrollierten den 44-Jährigen am Bahnhof, wie die Grenzpolizei am Samstag mitteilte. Die geladene Schreckschusswaffe habe einer scharfen Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich gesehen. Wohin der Hesse am Freitag reisen wollte, war zunächst unbekannt. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten.