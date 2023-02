Polizisten am Tatort in der Frankfurter Innenstadt

Ein 54 Jahre alter Mann ist in einem Restaurant in der Frankfurter Innenstadt angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter floh. Das Opfer ist offenbar ein Mitglied der "Hells Angels".

Der Schuss in dem Restaurant in der Frankfurter Fressgass unweit der Alten Oper fiel am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr. Ein 54 Jahre alter Mann wurde am Bein getroffen und ging schwerverletzt zu Boden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Angreifer floh nach der Tat aus dem Lokal in Richtung Alte Oper. Der Bereich um den Tatort in der Fressgass, die den Straßenzug Kalbächer Gasse und Große Bockenheimer Straße umfasst, wurde großräumig abgesperrt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. In einer nahegelegenen Seitenstraße konnte aber die mutmaßliche Tatwaffe gefunden werden.

Medienberichte: Opfer ist Mitglied der "Hells-Angels"

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. FAZ und Bild-Zeitung berichteten unter Berufung auf die Frankfurter Staatsanwaltschaft, dass es sich bei dem 54-Jährigen um ein "Full Member" der "Hells Angels" handele. Was das Motiv des Täters gewesen sein könnte und in welcher Beziehung die Männer zueinander stehen, ist aber noch unbekannt. Die Zeugenaussagen müssten noch ausgewertet werden, erklärte die Polizei.