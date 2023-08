In Mainz-Kostheim ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

In Mainz-Kostheim ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Bild © 5vision.news

Möglicher Gefahrstoffaustritt nach Brand in Mainz-Kostheim

Die Feuerwehr hat am Montagabend für den Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim eine Warnmeldung rausgegeben: Anwohner sollten nach einem Brand in einer Papierfabrik Fenster und Türen geschlossen halten und sich nicht draußen aufhalten. Es seien wahrscheinlich Gefahrstoffe ausgetreten.

Nach einem Brand in einer Papierfabrik im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim hat die Feuerwehr am Montagabend eine Warnmeldung für Anwohner veröffentlicht: Es seien wahrscheinlich Gefahrstoffe ausgetreten, die der Gesundheit schaden könnten.

Vorsichtsmaßnahmen: Geschlossene Räume aufsuchen

Anwohner sollen unverzüglich geschlossene Räume aufsuchen, hieß es in der Mitteilung von Montagabend, Türen und Fenster sollen geschlossen bleiben, Klimaanlagen und Lüftungen ausgestellt werden. Außerdem forderte die Feuerwehr dazu auf, Nachbarn zu informieren und hilflose Passanten zu unterstützen. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem hr am späten Abend, dass neben Papierballen auch chemische Bleichmittel in der Fabrik in Brand geraten sein könnten. Feuerwehrleute hätten vor Ort entsprechende Gerüche wahrgenommen. Die Brandmeldeanlage der Fabrik hatte gegen 20 Uhr einen Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehr Wiesbaden teilte auf Twitter mit, rund um die Einsatzstelle seien Messfahrzeuge unterwegs, um zu überprüfen, ob Gefahrstoffe nachweisbar sind. Rund 100 Einsatzkräfte waren am Abend vor Ort.