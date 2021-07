Die Spurensicherung steht vor der Wohnung in Mörfelden-Walldorf, in der ein 19-Jähriger gestorben ist.

Die Spurensicherung steht vor der Wohnung in Mörfelden-Walldorf, in der ein 19-Jähriger gestorben ist. Bild © 5vision.media

Ein 19-Jähriger ist in Mörfelden-Walldorf getötet worden. Sein Vater erlitt schwere Verletzungen, die Mutter fand die beiden Männer. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Nachdem in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) am Sonntagmorgen ein 19-Jähriger tot in einer Wohnung gefunden worden war, steht die Todesursache fest. Die Obduktion ergab stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Die Mutter des jungen Mannes hatte die Polizei kurz nach 6 Uhr alarmiert. Sie sei keine Augenzeugin und stehe derzeit nicht unter Tatverdacht, sagte der Sprecher weiter.

Vater nicht vernehmungsfähig

Nach Polizeiangaben hatte die 37-Jährige den Beamten gesagt, ihr Sohn sei tot, ihr Ehemann schwer verletzt. Das habe sich bei der sofortigen polizeilichen und ärztlichen Überprüfung vor Ort bestätigt.

Der 46 Jahre alte Ehemann der Frau wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft ebenfalls durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater habe noch nicht vernommen werden können, sagte der Sprecher am Montag. Die Hintergründe der Tat seien weiter Gegenstand der Ermittlungen.