74-Jährige Cabrio-Fahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß in Mörfelden

In den Gegenverkehr geraten

Eine Tote und ein Schwerverletzter sind die Bilanz eines Unfalls in Mörfelden-Walldorf. Auf einer Bundesstraße waren zwei Autos frontal zusammengeprallt. Die 74-jährige Frau starb noch vor Ort.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Mörfelden-Walldorf ist am Freitag eine 74 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war sie gegen 15.30 Uhr auf der B44 im Stadtteil Mörfelden mit ihrem Cabriolet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Im Wrack eingeklemmt

In Höhe der "Nikolauspforte" stieß sie mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und konnte noch schwer verletzt aus dem Wrack befreit werden. Sie starb jedoch kurze Zeit später an der Unfallstelle

Der 25 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.

Straße drei Stunden gesperrt

Wegen der Bergungsarbeiten war die B44 in Höhe Nikolauspforte zwischen Mörfelden und Groß-Gerau rund drei Stunden gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen. Den Schaden gab die Polizei mit rund 60.000 Euro an.

Sendung: hr-iNFO, 21.09.2018, 19.00 Uhr