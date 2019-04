Bei einem Einbruch in ein Auto haben Unbekannte am Sonntag in Mörfelden-Walldorf diverse technische Geräte gestohlen.

Nach Angaben der Polizei brachen die Täter den Wagen in der Nähe des Waldschwimmbads auf und nahmen ein Notebook, ein Tablet sowie ein Navigationsgerät mit. Der Schaden beträgt rund 1.700 Euro.