Zwei Männer haben ein Internetcafé mit angegliedertem Kiosk in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) überfallen.

Am Samstagabend raubten sie mit gezückter Pistole die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe, bedrohten den 68-jährigen Mitarbeiter an der Kasse und stießen ihn zu Boden. Wie die Polizei weiter berichtete, flüchteten die Täter zu Fuß.