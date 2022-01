Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im südhessischen Mörlenbach schwer verletzt worden.

Der Mann war am Samstag mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Der Pkw schleuderte über einen Grünstreifen und landete in einem Bach. Der Schwerverletzte kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.