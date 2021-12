Sachschaden bei Brand in Autowerkstatt

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Mörlenbach (Bergstraße) ist am frühen Samstagmorgen Sachschaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei konnte sich die Bewohner einer angrenzenden Einlieger- und der Dachgeschosswohnung in Sicherheit bringen, bevor die Flammen übergriffen. Es wurde niemand verletze. Brandursache und Schadenshöhe sind nicht bekannt.