Rund um das Dorf Meißner-Germerode (Werra-Meißner) hat die Mohnblüte begonnen - eine Touristenattraktion in der Region und ein beliebtes Fotomotiv.

"Die Blühsaison ist gerade in vollem Gange", sagte eine Sprecherin des Geo-Naturparks "Frau- Holle-Land" am Donnerstag. Am zweiten Standort in Ringgau-Grandenborn hätten sich die Pflanzen leider nicht gut entwickelt. Dort blühe nur einzelner Mohn.