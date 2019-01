Wochenstart mit spektakulärer Mondfinsternis: Frühaufsteher können am Montagmorgen den so genannten Blutmond bewundern. Nur der Wecker muss richtig früh klingeln.

4:43 Uhr: Der Mond tritt in den Kernschatten ein

5:41 Uhr: Beginn der totalen Mondfinsternis

6:12 Uhr: Die Mitte der Finsternis ist erreicht

6:44 Uhr: Ende der totalen Finsternis

7:51 Uhr: Der Mond tritt wieder aus dem Kernschatten aus

Wer am Montagmorgen weit vor Sonnenaufgang aus dem Bett krabbelt, kann - bei wolkenfreiem Himmel - den Vollmond rötlich schimmern sehen. Um 4.34 Uhr beginnt der Vollmond vom Halbschatten in den Kernschatten der Erde einzutreten. Dann sollte es freie Sicht auf den Mond geben, sagt hr-Wetterexperte Jörf Pfeiffer. Die Luft ist trocken, das heißt aber auch, es wird bitterkalt mit Temperaturen bis zu -13 Grad.

Wenn Nebel entsteht, dann am ehesten in Nord- und Osthessen, sagt Pfeiffer. Besonders an Flüssen bestehe Nebelgefahr. Wer den Mond sehen will, solle besser auf Anhöhen einen guten Ausblick suchen, sagt der Wetterexperte.

Mond, Sonne und Erde in einer Linie

Die totale Mondfinsternis startet dann um 5.41 Uhr. Dabei stehen Sonne, Mond und Erde in einer Linie. Der Mond ist dann nicht komplett schwarz, sondern leuchtet rötlich, weshalb er umgangssprachlich "Blutmond" genannt wird.

Denn die Sonnenstrahlen werden in der Atmosphäre der Erde gebrochen und nur die roten gelangen zum Mond. Je nach Zusammensetzung der Atmosphäre - etwa der Menge an Staubteilchen und Wolken - fällt sie bei jeder Finsternis etwas anders aus. Hier erklären die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, warum der Mond bei einer totalen Mondfinsternis rot wird .

Erst im Juni war in Hessen eine totale Mondfinsternis zu sehen, zusammen mit einem besonders hellen Mars. Für alle, die am Montag verschlafen, gibt es einen kleinen Trost: Die nächste Mondfinsternis, die auch in Westeuropa zu sehen sein kann, kommt in drei Jahren - am 16. Mai 2022.

Übrigens: Wer am Montagmorgen lange genug durchhält, kann den Sonnenaufgang um 8.13 Uhr gleich noch miterleben. Und der lohnt sich in der Winterlanschaft bei klarem Himmel zur Zeit besonders - so wie bei unserer Nutzerin, die den Sonnenaufgang bei Loshausen (Schwalm-Eder) eingefangen hat.

Sonnenaufgang über Loshausen Bild © Kornelia Montanus

Sendung: hr1, 21.1.2019, 5 Uhr