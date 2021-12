Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist an Heiligabend bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Er fuhr vom Parkplatz eines Supermarkts in Limburg, als der Wagen eines 19-Jährigen gegen ihn stieß, wie die Polizei am Samstag meldete. Der Autofahrer hatte die Spur gewechselt. Der Junge kam in eine Klinik.