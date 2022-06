Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dotzheimer Straße/Loreleiring in Wiesbaden ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden.

Er war am späten Sonntagabend mit einem Moped unterwegs, als ihm ein 26-Jähriger mit dem Auto die Vorfahrt nahm, wie die Polizei meldete. Der 42-Jährige flog in hohem Bogen auf die Fahrbahn. Er kam in eine Klinik.